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بكامل عذريتها.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لعروس طنطا

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العروس وعريسها القاتل
الأحد، 30-04-2023 08:09 ص

 

قال أيمن الشبيني، محامي عروسة طنطا المقتولة على يد زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما، إن تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد تشريح جثة العروس كشف أنها مازالت بكرًا وبكامل عذريتها، مشيراً إلى أن التحقيقات مع المتهم مازالت مستمرة للكشف عن أسباب تخلصه من زوجته بهذه الطريقة البشعة.

 

وأضاف محامي الضحية أن الزوج تربص لزوجته داخل غرفة النوم بسلاح أبيض وعند دخولها سدد لها 8 طعنات متفرقة بالجسد وأصابها بقطع بأصابع اليد.

 

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بوفاة عروس تدعى "آية. ح.ا" بعد اعتداء زوجها عليها بسلاح أبيض عقب 48 ساعة من زفافهما.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجرى ضبط الزوج المتهم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.



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