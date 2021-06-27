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بكاء واعتزال.. علا غانم تتصدر الترند عبر تويتر

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علا غانم
Native
الأحد، 27-06-2021 12:54 م

تصدرت الفنانة علا غانم، الترند، حيث صعد هاشتاج باسمها إلى صدارة الكلمات الأكثر تداولًا في مصر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث من المقرر أن تحل ضيفة مساء اليوم على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON للحديث عن غيابها عن الساحة الفنية طول السنوات الماضية.
وظهرت علا غانم وهي تبكي على الهواء مع لميس الحديدي في كواليس وصور حوارها التلفزيوني المقرر إذاعته في تمام الساعة التاسعة مساءا، وتعلن فيه حقيقة اعتزالها التمثيل. 
وعادت الفنانة علا غانم إلى مصر في زيارة مؤقتة منذ أيام لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.
وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة "علا غانم" حيث نشر أحد مصففي الشعر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك.

 

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