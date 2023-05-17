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بقرار من الرئيس.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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الرئيس السيسي
الأربعاء، 17-05-2023 09:12 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1-4-2023.

 

ونص القرار في مادته الأولى على أن: تزداد بنسبة 15% بدءًا من 1-4-2023 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31-3-2023.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبر وبما لا يقل عن 170 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 31-3-2023.

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