بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

الأربعاء، 07-06-2023
02:17 ص
شاركت الممثلة مايان السيد
صور جديدة من باريس
مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت مايان السيد
بلوك ساحر وناعم
وظهرت مايان السيد
بفستان طويل وكت باللون الأحمر، وبقصة ممكشوفة من منطقة الصدر، وأختارت حذاء باللون الأبيض مع إختيار حقيبة باللون الأبيض .
وأختارت مايان السيد
ترك خصلات شعرها منسدلا على ظهرها وأكتافها بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مايان السيد
في وضع المكياج فقامت بإختيار بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار الماسكرا، مع أحمر شفاه باللون الكمشيري القاتم.