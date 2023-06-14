بـ 230 جنيهًا.. الموافقة على طرح كريم جيل أقوى من الفياجرا لعلاج الضعف الجنسي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على علاج الضعف الجنسي المسمى Eroxon "جيل" هذا الأسبوع ، على طرحه في الأسواق وبيعه دون وصفة طبية.



ويصبح إروكسون الذي يؤدي إلى الانتصاب في غضون 10 دقائق أول جل لعلاج ضعف الانتصاب تتم الموافقة عليه للبيع بدون وصفة طبية في الولايات المتحدة ، مع توفر المخزونات بحلول عام 2025، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

يتم بيع الجل بالفعل في أنابيب جرعة واحدة في المملكة المتحدة وبلجيكا ، بسعر حوالي 7.80 دولارًا لكل أنبوب، بما يعادل حوالي 230 جنيه مصري.

الجل هو بديل للعلاجات القياسية مثل الفياجرا ، والتي تأتي في شكل حبوب ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى ساعة لتظهر.



