بـ«بلوك».. ندى الكامل تنهي علاقتها بـ عمر كمال

الأربعاء، 07-09-2022
12:04 م
أنهت ندى الكامل
طليقة الفنان
أحمد الفيشاوي، علاقتها بالفنان عمر كمال
بعد
حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية بعد أنباء حول ارتباطهما.
وأنهت ندى الكامل
هذه العلاقة بعمل "بلوك
" لعمر كمال
بشكل مفاجئ
ما تسبب في حالة صدمة وإحراج له.
حساب ندى الكامل
- طليقة الفيشاوي - عبر تطبيق انستجرام، خلى من متابعة عمر
كمال وكذلك حساب الأخير أيضا، ما يكشف أن البلوك
هو الذي أنهى العلاقة وليس إلغاء
المتابعة، حيث أن الحظر أو البلوك
لا يبقي على متابعة أي شخص للأخر.
وما يؤكد أن البلوك
هو الذي أنهى علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال
، أيضًا،
هو اختفاء الاعجابات (اللايكات) بينهما على الصور التي وضعها كلا منهما ونالت
إعجابهما المتبادل.
يأتي ذلك بعدما، اعترفت ندى الكامل
- طليقة الفنان
أحمد الفيشاوي، بحبها
للفنان عمر كمال
، حيث أبدت إعجابها بصوته عن حمو بيكا.
لتثير بذلك ندى كامل التساؤلات مرة أخرى حول ارتباطها بالفنان عمر كمال
بعد
أخبار كثيرة تم تداولها خلال الفترة الماضية .
وأثار الفنان عمر كمال
، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أنباء خطبته
من ندى الكامل
، طليقة الفنان
أحمد الفيشاوي، بعدما نشر الأول صورة لحبيبته وهو
يخفي وجهها.
وتساءل بعض من نشطاء السوشيال ميديا، حول إن كانت حبيبة أو خطيبة عمر كمال
هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا، لا سيما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال
الفترة الأخيرة، وترددهما على عدد من الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة.
ولكن تأكدت الشكوك لدى بعض من النشطاء، بسبب بعض المقتنيات التي ظهرت مع
حبيبة عمر كمال
(صاحبة الوجه الخفي) وطليقة أحمد الفيشاوي، مثل نقشة أظافر
أصابعها، والنظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه، في الوقت التي
ترتدي الأخيرة دبلة الخطوبة في إصبعها بالفعل.
وجاءت التعليقات متسائلة حول هوية خطيبته؛ وجاءت بعض التعليقات التي تتكهن
بأنها ندى الكامل
، طليقة الفنان
أحمد الفيشاوي.
ونشر المطرب الشعبي عمر كمال
الصورة الأولي له مع خطيبته في أول ظهور لها
بعد عودته لها.
وقبل أيام، كشفت ندى الكامل
، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها
بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها:
"أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية
"شو حلو آخر حب".
شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو،
واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق
"من غيره ده يتباس".
وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها
وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.
من جانبه، حسم الفنان
أحمد الفيشاوي الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندى
الكامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء
مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".