بعد 8 سنوات.. مفاجأة صادمة في التقرير النهائي لسبب سقوط طائرة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، عن استلام التقرير النهائي الرسمي بشأن الرحلة رقم (MS804) التي تحطمت في مايو 2016 أثناء عودتها.

وكانت مصر للطيران قد استلمت التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، حول رحلة الطائرة رقم 804، التي تحطمت أثناء عودتها من مطار "شارل ديغول" إلى مطار القاهرة الدولي.

كشف لغز تحطم طائرة مصر للطيران 804

في بيانها، أوضحت الشركة أنه تم مشاركة التقرير الفني الخاص بتحطم الطائرة بالرحلة رقم 804 مع أسر الضحايا جراء هذا الحادث الأليم.

في 19 مايو 2016، أعلنت مصر للطيران عن اختفاء رحلتها رقم 804 القادمة من مطار "شارل ديغول" في طريق عودتها إلى القاهرة، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشر أميال، وكانت الطائرة تحمل على متنها 66 راكبًا.

وأعلنت الشركة حينها عن العثور على مواد طافية يُرجح أنها لحطام الطائرة، إلى جانب سترات نجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة "كارباثوس" اليونانية.

وكشف التقرير الخاص بالطائرة من طراز إيرباص (A320) عن خطأ تقني وقع قبل أيام من الحادث، حيث قام مهندس الصيانة باستبدال قناع الطيار، لكنه تركه على وضع الطوارئ بدلًا من الوضع العادي، مما تسبب في تسرب الأكسجين بشكل غير مقصود.

وبحسب مصادر محلية مصرية، فإن تقرير التحقيق الذي قدمه الخبراء الفرنسيون في وثيقة مكونة من 134 صفحة إلى محكمة الاستئناف في باريس، أشار إلى أن الطيارين المصريين كانوا يدخنون بانتظام أثناء الرحلة، وأن منافض السجائر في كابينة القيادة قد استُبدلت قبل شهرين من الحادث بسبب الاستخدام المتكرر.

وأفادت التحقيقات بأن تسرب الأكسجين من قناع الطيار أسهم في اندلاع الحريق في كابينة القيادة، ويشير التقرير إلى أن سيجارة مشتعلة كانت السبب المباشر لاندلاع الحريق، مما أدى إلى كارثة أسفرت عن فقدان جميع من كانوا على متن الطائرة.