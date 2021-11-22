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بعد 7 ساعات من وضعه في المشرحة.. عودة رجل للحياة أثناء تشريحه

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بعد 7 ساعات من وضعه في المشرحة.. عودة رجل للحياة أثناء تشريحه

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الإثنين، 22-11-2021 11:22 ص
في واقعة صادمة عاد رجل إلى الحياة مرة اخرى بعد أن تم إبلاغ اهله بانه فارق الحياة إثر حادث سير، وتم وضعه في مشرحة المستشفى حتى الصباح، وقبيل تشريحه بحضور أهله لاحظوا تحركه.
صدمت دراجة بخارية كهربائي الرجل الذي يدعى "سريكيش كومار" في موراد آباد ، وهي مدينة تبعد أكثر من مائة ميل شرق العاصمة الهندية نيودلهي، تم نقله إلى مستشفى المنطقة المشتركة ، حيث أعلن الأطباء وفاةه، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ، تم وضع جثة الرجل البالغ من العمر 40 عامًا في ثلاجة في مشرحة المستشفى، وبقي هناك قرابة سبع ساعات ، عندما جاء أفراد أسرته لتوقيع وثائق تسمح بتشريح الجثة.
أثناء وجودهم لاحظت زوجة أخ "كومار مادو بالا" أنه لا يزال يتحرك، وقالت "سوف نتقدم بشكوى ضد الأطباء بسبب الإهمال لأنهم كادوا يقتلون سريكيش بوضعه في الثلاجة".
فيما قال "راجندرا كومار" المشرف الطبي بالمستشفى ، قال إن تعافي كومار "ليس أقل من معجزة"، وقال كبير المشرفين الطبيين في مستشفى موراداباد الدكتور شيف سينغ: "رأى مسؤول الطوارئ الطبية المريض في الساعة الثالثة صباحًا ولم تكن هناك دقات قلب. لقد فحص الرجل عدة مرات".
وبعد ذلك أُعلن عن وفاةه ، لكن في الصباح عثر عليه فريق من الشرطة وعائلته على قيد الحياة. تم طلب تحقيق. اولويتنا الان انقاذ حياته، وأضاف أنها كانت من "أندر الحالات النادرة .. لا يمكننا تسميتها إهمالا.
 

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