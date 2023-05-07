بعد 5 شهور زواج.. سمير يكشف تفاصيل ضبط زوجته مع زوج شقيقتها

جلس زوج على درجات السلم، يترقب حركة المحكمة في صمت وينتظر لحظة مثوله أمام القاضي، ليبوح له عما يكتمه في قلبه لفترات طويلة، إذ فاض به الكيل عندما تأكد من أن زوجته"خانتنى مع جوز اختها" بحسب أقواله.



قام"سمير م."(33 سنة)، برفع دعوى قضائية امام محكمة الأسرة بإمبابة ويطالب فيها بتطليق زوجته للضرر منها، ويبرر ذلك" خانتنى مع جوز اختها".

وأضاف الزوج أنه تزوج منذ 5 شهور: "كانت شابة متدينة، ومهذبة، العائلة تضرب بها المثل، وفي اللقاء الأول تحدثت معها عن وظيفتها وطبيعة حياتها، وبعد الخطبة كانت تتظاهر بالحب الشديد، واوهمتني أنها تريد الزواج وتكوين عائلة".

وتابع الزوج حديثه قائلاً: " تزوجنا و سقط القناع الذي كانت ترتديه زوجته بعد الزواج بـ5 شهور، وبدأت المعاناة معها، حاولت تغيرها ورجوعها كما كانت أو الانفصال عنها، الا انها ترفض العودة كما كانت وتهدد بحرق المنزل وتدميره".

ويكمل الزوج حديثه: "موضحا أنها مع الوقت بدأت تتناول الأقراص التى تمنع الحمل وبدون أسباب " وكلما اعترضت على ذلك، تتشاجر وتنهي الخلاف بالهروب لبيت أهلها".

ظهرت على الزوج علامات الاستغراب، وقال " محرمتهاش من حاجة كنت حنين عليها، عشت عمري كله أتحمل عشان بحبها، لكن تخون مينفعش، شعرت بإحساس غريب بينها وبين جوز اختها، لحد ما حضرت فرح وشفتها واقفه معه فى الضلمة وبيبوسها".

ويختتم"سمير" قصته: "بصوت عالى كشفت أمرهم وفر العشيق هارباً بدون عودة، وبدأت الزوجة تطلب السماح حتى تكمل علاقتها المحرمة وخلال تجمع العائلة فضحتها، وذهبت بعضها لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1964 لسنة 2022، وما زالت الدعوى أمام المحكمة وحملت دعوى تطليق الزوج رقم 2340 لسنة 2022 ويظل الوضع منظور أمام القضاء.