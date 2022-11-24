بعد 48 ساعة زواج.. التحقيقات الأولية تكشف سبب وفاة عروسي عين شمس

الخميس، 24-11-2022
11:58 ص
كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة حول واقعة مصرع عروسين
داخل شقتهما بعين شمس
؛ أن الوفاة حدثت نتيجة تسريب للغاز الطبيعي من الحمام، ما
أدى لاختناقهما بسبب استنشاق الغاز ووفاتهما.
وأمرت النيابة العامة بسرعة إعداد تقرير طبي حول الواقعة لبيان سبب الوفاة
الحقيقي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة
عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بمصرع عروسين
داخل شقتهما.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص
تبين أن العروسين
لقيا مصرعهما بعد إتمام حفل زفافهما بـ 48 ساعة.
وتبين من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة حدثت بسبب
تسرب الغاز الطبيعي ما أدى لاختناقهما.
تم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثتين عقب انتهاء
أعمال الطبيب الشرعي.