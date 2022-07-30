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بعد 4 شهور من الواقعة حديث العالم.. ويل سميث يفاجئ الجميع ويعتذر لـ كريس

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ويل سميث
Native
Teads
السبت، 30-07-2022 09:19 ص
اعتذر الممثل الأمريكي ويل سميث في مقطع فيديو عن صفع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الواقعة التي أصابت المشاهدين في جميع أنحاء العالم بالصدمة.

وجاء في النص في بداية مقطع الفيديو الذي نشره على موقع فيسبوك يوم الجمعة "لقد كانت دقيقة.. على مدى الأشهر القليلة الماضية، لقد كنت أفكر كثيرا وأقوم بعمل شخصي.. لقد سألتم العديد من الأسئلة العادلة التي أردت أن آخذ بعض الوقت للإجابة عليها".

ثم جلس سميث (53 عاما) في الفيديو للبدء في الإجابة على الإسئلة "لماذا لم تعتذر لكريس في كلمة قبول جائزة الأوسكار؟"

وقال سميث "كنت مشوشا في تلك المرحلة".. وقد حصل سميث على جائزة أوسكار أحسن ممثل عن دوره في فيلم "كينج ريتشارد" بعد فترة قصيره من صفعه كريس روك بسبب دعابة عن الشعر القصير لزوجته جادا بينكت سميث (50 عاما) التي تعاني من مرض الثعلبة.

وأضاف سميث "الأمر كله مشوش.. لقد حاولت الاتصال بكريس وتلقيت رسالة أنه غير مستعد للتحدث، وأنه سيتصل بي عندما يكون مستعدا للتحدث".

وأضاف سميث "لذلك سأقول لك يا كريس.. أنا أعتذر لك.. لقد كان سلوكي غير مقبول وأنا متاح في أي وقت تكون مستعدا للتحدث".
 

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