بعد 4 شهور زواج.. يفصل رأس زوجته عن جسدها (فيديو وصور)

السبت، 14-01-2023
01:45 م
نشرت صحيفة "الديلي ميل"، البريطانية، تفاصيل اعتراف
أمريكي
بقتل زوجته من أصل أسباني، والتمثيل بجثتها في منزل الزوجية.
وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرتها الصحيفة، جاريد ديكوس
، 21 عامًا، وهو يدخل إلى المتجر الذي تعمل فيه زوجته، وتناول مشروب كحولي قام بسرقته
من الثلاجة.
وأظهرت اللقطات، ديكوس وهو يغادر المحل ويتناول المشروب الكحولي
الذي قام بسرقه في ساحة انتظار السيارات.
وأشارت الصحيفة، إلى اكتشاف جثة الضحية المشوهة في منزل الزوجين
بالقرب من ماجنوليا ، تكساس ، مع فصل رأسها عن بقية جسدها.
واعترف ديكوس بقتل زوجته أنجي دياز ، التي كان قد تزوجها
منذ أقل من أربعة أشهر
ووفقا لما نشرت الصحيفة نقلا عن بيانات الشرطة في تكساس،
فإنه في وقت لاحق من ذلك اليوم، عثر المحققون على السكين ، الذي يُعتقد أنه سلاح القتل
في منزل الزوجين، ورأس دياز مقطوعًا ومغطى بالدماء.
وعن كيفية اكتشاف الجريمة، أفاد المحققون، أن المرأة قد ماتت
في الليلة التي سبقت العثور على جثتها بعد أن اتصل والدا ديكوس بالشرطة، بعد أن اكتشفوا
قتله لزوجته بعد أن أدلى ديكوس بتصريح دفعهما إلى تفقد المنزل.