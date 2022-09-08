بعد 3 شهور زواج.. طلاق الفنانة بوسي من هشام ربيع

الخميس، 08-09-2022
09:09 ص
أكدت مصادر على انفصال الفنانة
بوسي ومصفف الشعر الشهير هشام ربيع
، وذلك
بعد 3 شهور من زواجهما.
وقامت المطربة بوسي بحذف صورها مع زوجها وحذفت منها التاج الخاص به على
صورتها الوحيدة معه، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها
للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب
زوجها هشام ربيع
، وكذلك الأخير أيضا.
وبتتبع حساب هشام ربيع
عبر انستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في
الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.
كما تداول مغردون صورًا لهشام ربيع
مع زوجته الأولى، مؤكدين عودتهم من
جديد.