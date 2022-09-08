الخميس 08 سبتمبر 2022
توقيت مصر 13:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة مفاجئة للدولار أمام الجنيه بجميع البنوك في مصر

إلا الشرف.. الأشقاء الأربعة نحروا زوج شقيقتهم وأكلوا كبده.. تفاصيل مروعة لجريمة الجيزة

دولة عربية تقر إجازة وضع للرجل 15 يومًا

شاهد.. لحظة ضبط 25 رجل وامرأة أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت

قتل خطأ أم وفاة طبيعية؟.. قرار مفاجئ من القضاء في وفاة وائل الإبراشي

رجل سعودي وشاب صغير.. كاميرا مراقبة توثق فضيحة جنسية بالمملكة

السجن 5 سنوات لزوج صفع زوجته على وجهها

تصرف صادم من الفنان صديق نيرة أشرف بعد شهور من قتلها

لوران بلان مديرًا فنيًا للأهلي

قرار مفاجئ من سامي قمصان في الأهلي

ADS
 

بعد 3 شهور زواج.. طلاق الفنانة بوسي من هشام ربيع

278
بوسي وهشام ربيع
Native
Teads
الخميس، 08-09-2022 09:09 ص

أكدت مصادر على انفصال الفنانة بوسي ومصفف الشعر الشهير هشام ربيع، وذلك بعد 3 شهور من زواجهما.
وقامت المطربة بوسي بحذف صورها مع زوجها وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا.

وبتتبع حساب هشام ربيع عبر انستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.

كما تداول مغردون صورًا لهشام ربيع مع زوجته الأولى، مؤكدين عودتهم من جديد.

 

إقرأ ايضا

19_2021-637511643719767159-976

إلا الشرف.. الأشقاء الأربعة نحروا زوج شقيقتهم وأكلوا كبده.. تفاصيل مروعة لجريمة الجيزة

2019_3_27_17_29_33_323

دولة عربية تقر إجازة وضع للرجل 15 يومًا

127-141635-prostitution-network-kuwait_700x400

شاهد.. لحظة ضبط 25 رجل وامرأة أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت

أخبار متعلقة

166-2

هجوم على وزير التعليم بسبب تكريم «لبلبة» لسبب غريب!

2022_8_30_17_27_15_317

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

5202217125310257102730

«كنت بحسبه محترم بس طلع..» صورة تشعل صراع بين ميريام فارس وفنان شهير

280328_0

«ماما معندهاش مشكلة إني اعمل مشاهد إغراء».. فوز ابنة انتصار بلقب ملكة جمال المراهقات

images

«ليه كله بيقلع بعد الطلاق؟».. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان مفتوح الصدر والقدمين

978

«في محكمة الله نلتقي».. رسائل غير متوقعة بين آيتن عامر وطليقها أمام الجمهور