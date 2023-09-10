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بعد 25 عامًا.. الكويت تعلن إلقاء القبض على المصري "رمسيس الأول"

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أرشيفية
الأحد، 10-09-2023 01:26 ص

 

أعلنت السلطات الكويتية القبض على مقيم مصري بعد أن خالف نظام الإقامة.

ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أن المصري المقيم بالكويت يدعى “رمسيس” وبعد أن قضى 25 عامًا مخالفًا للإقامة في الكويت، تمكن رجال مباحث شؤون الاقامة الكويتية أمس الأول من القبض على مصري يدعى “رمسيس” في حملة أمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل شملت منطقة مزارع المطلاع.

وقال مصدر أمني لـ"القبس": إن رجال المباحث وبالتدقيق علي هويات أحد المشتبه بهم، تبين أنه مخالف لقانون الإقامة منذ عام 1998، أي منذ 25 عامًا، وأنه وصل إلى البلاد قبل 29 عامًا، ولم يغادرها منذ ذلك التاريخ.

وأضاف المصدر أن المخالف المصري يبلغ 56 عامًا، ويعمل في منطقة مزارع المطلاع منذ عام 1995 بعد وصوله إلى الكويت عام 1994، مشيرًا إلى أن زملاءه في المنطقة يطلقون عليه “رمسيس الأول” كونه أقدمهم.

ولفت المصدر إلى أن المخالف حاول خداع رجال المباحث والهرب منهم، لكنهم أطبقوا عليه، وأحالوه إلى إدارة شؤون التوقيف والإبعاد تمهيدًا لاستخراج وثيقة سفر له من سفارته بالبلاد، ومن ثم ترحيله إلى مصر.

وذكر الإعلام الأمني الكويتي أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة الربط بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة، تبدأ وزارة الداخلية، اعتبارًا من  الخميس  الماضي 7 سبتمبر، تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة العدل قبل المغادرة.

 

 

وأوضحت أنه يجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد، أيًّا كان سبب المغادرة، أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق «سهل».

 

 

و‏أهابت وزارة الداخلية الكويتية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

 

 

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