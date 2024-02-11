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بعد 17 عامًا من الاعتزال.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالعودة للتمثيل

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زينب العسكري
الأحد، 11-02-2024 01:59 م


قررت الفنانة البحرينية زينب العسكري العودة إلى عالم التمثيل، بعد اعتزال دامت أكثر من 17 عاما.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر زينب وهي تؤكد قرارها بالعودة إلى التمثيل، معبرة عن سعادتها بهذه "الخطوة الجديدة".

زينب العسكري، التي اعتزلت التمثيل بعد زواجها وتفرغها للحياة الأسرية، أعلنت رسميًا عودتها إلى الشاشة الصغيرة، مشيرة إلى أنها ستظهر قريبًا في أعمال جديدة لتستعيد مكانتها في عالم التمثيل.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول المشاريع التي تعمل عليها، إلا أن تصريحاتها أشعلت حماس جمهورها الذي ينتظر عودتها للشاشة والمسرح.
تجدر الإشارة إلى أن قرار زينب بالعودة للتمثيل جاء بعد فترة طويلة من التكهنات والانتظار، ورغم أنها لم تكشف بالتحديد عن أسباب عودتها، إلا أن الجمهور يرحب بقرارها ويتطلع لمشاهدة أدائها الفني مرة أخرى.
من جهة أخرى، أكدت زينب أنها تلقت العديد من العروض الدرامية، بما في ذلك عرض من مجموعة قنوات MBC، وأنها تفكر جديا في قبول بعض هذه العروض، ما يزيد من ترقب الجمهور لمشاركتها في أعمال درامية مثيرة.
يُذكر أن زينب العسكري، بعد اعتزالها التمثيل في عام 2006، اتجهت إلى الإنتاج والكتابة، وكان آخر ظهور لها في عام 2023 حيث شاركت جمهورها بصورة مع بناتها، وأبدت تفاؤلها بالمستقبل.

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