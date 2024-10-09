الأربعاء 09 أكتوبر 2024
توقيت مصر 23:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رجع للصعود تاني.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك رسمياً

مصرية تهز أستراليا بجريمة مروعة بسبب خيانة زوجية

مصر تشهد أغرب مباراة كرة قدم في العالم

رجل أعمال مصري يقطع الطريق على السعودية لخطف صلاح لهذا النادي

فنانة خليجية شهيرة تصدم الجميع: أختي خانتني مع زوجي(فيديو)

ابنة مصر الجديدة تطلب الخلع لسبب صادم

5 مليون جنيه..أول قرار قضائي ضد المتهمين في واقعة "سحر مؤمن زكريا"

مصر توجه رسالة حازمة لـ إثيوبيا

إعلام إسرائيلي يهاجم مصر بسبب الحوثيين.. ما السبب؟

قاتل ومغتصب.. الإعدام للمتهم في قضية الطفلة "جانيت"

بعد 17 عاماً من الاعتزال.. أول ظهور لفنان شهير رفقة زوجته

خ
ا
الأربعاء، 09-10-2024 10:20 ص

 

يحل المطرب  حسن فؤاد ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي بعد إعتزاله الفن وغيابه عن الشاشة لمدة 17 عامًا ، يوم الاثنين القادم ، عبر قناة الحياة .

 ويقدم  حسن فؤاد باقة من أجمل أغانيه السابقة ومنها تتر مسلسل أرابيسك ، وزيزنيا، الف ليلة وليلة ، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني التي قدمها في احتفالات أكتوبر.

وتتناول الحلقة أسباب غياب حسن فؤاد عن الشاشة واعتزاله ، وعن عودته مرة أخري ، ويكشف العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته وأيضاً يتحدث عن أسرته ووالديه.

كما يتحدث حسن فؤاد عن حفظه للقرأن الكريم والتحاقه بمعهد الموسيقي العربية وأهم المحطات الفنية في حياته ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني ، كما يتحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد "وايضاً مسلسلات " أوراق من. المجهول وحبنا الكبير  ، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها الف ليلة وليلة ، سعد اليتيم والوزير العاشق.

كما يكشف عن مدي تأثره بوفاة الفنان علاء ولى الدين والفنان عبد الله  محمود  ، وعلاقته بنجوم الطرب علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح  وعن حياته بعد اعتزاله وابتعاده عن الفن حيث أصبح امام مسجد وحصل على إجازة من القرآن، كما يتحدث عن اسباب عدم تقديمه حفلات فى الاوبرا او فى مهرجان الموسيقى العربية .

وفي الجزء الثاني من الحلقة تشارك زوجة حسن فؤاد وتكشف العديد من الجوانب الخاصة بحياتهما العائلية.

إقرأ ايضا

135-122254-nermin-nofal-accusation_700x400

مصرية تهز أستراليا بجريمة مروعة بسبب خيانة زوجية

ن

فنانة خليجية شهيرة تصدم الجميع: أختي خانتني مع زوجي(فيديو)

2024_7_5_3_22_55_427

ابنة مصر الجديدة تطلب الخلع لسبب صادم