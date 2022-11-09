بعد 14 سنة زواج و3 أطفال.. تخونه مع طفل عمره 15 عامًا في بولاق الدكرور

الأربعاء، 09-11-2022
09:04 ص
بعد أن وضع رجال المباحث خطتهم للقبض على الزوجة الخائنة رفقة عشيقها بعد
أن تخلصت من زوجها، كشفت اعترافات المتهمة مفاجآت صادمة أمام النيابة العامة.
بدأت المتهمة بالقول: هربت من بيت أبويا في الإسماعيلية، ورحت قعدت في
الشارع، بمنطقة الدقي، واتعرفت على هيثم واجوزنا".
وجاء نص اعترافات المتهمة في أمر الإحالة كالآتي: "في يوم الواقعة
جوزي وقع من شرفة البلكونة، وبعدها نقلناه إلى المستشفي، وبعدها بلحظات سمعت أصوات
صراخ من بنت اخت جوزي، وتردد كلمات اني أنا أللي رميته من فوق".
وتابعت المتهمة في اعترافاتها، "جريت من المستشفى أنا وهلال عشيقي
ورحنا على المرج، وبعدها ذهبنا إلى الإسماعيلية، وعندما وصلنا، أجرنا شقة وقعدنا
فيها، لحد ما الشرطة جت وخدتنا".
وجاءت اقوال المتهمة كالاتي :
س/ ماهي علاقتك بالمجنى علية هيثم ابراهيم على ابراهيم ؟
ج هو جوزي وكان عندي اربعة عشر سنة ساعة الجواز.
س منذ متى نشأت تلك العلاقة ؟
ج منذ أربعة عشر عاما.
س وما هي كيفية تعرفك على المجنى عليه هيثم ابراهيم على أبراهيم ؟
ج/ انا كنت هريانه من البيت وأتعرفت علية في الدقي وانا كنت شغالة في
الشارع وهو كان شغال في مطعم بالدقى.
س/ وأين أقمتم تحديدا؟
ج/أحنا كنا مقيمين عند اخت هيثم بعد كدة غيرنا السكن كذا مره وانتهي بينا
السكن في شارع النزهة.
س.. وما هي ثمرة زيجتك من المجنى علية هيثم ابراهيم على ابراهيم ؟
ج انا معايا، ثلاث اولاد بنت وولدين وفيهم ولد معاق واسمهم منة عندها ١٢
سنه ومحمد عنده سبعة سنوات وياسين خمس سنوات.
خيانة مع صديق طفولة الزوج المغدور
س.. ماهي علاقتك بالمتهم هلال حمدي على محمد ؟
ج.. هو صديق زوجي، وانا اتعرفت عليه واقمنا علاقة محرمة مع بعض
س وما هي كيفية نشوب تلك العلاقة .
ج.. هلال عشيقي صاحب زوجي من صغره وكان بيقعد معانا في البيت كتير، وسعات
بيبات عندنا.
س.. وإلى أي حد الت اليه تلك العلاقة ؟
ج/ هلال بقي بيحبني، وأنا أعجبت بيه من تصرفاته معايا، غير أنه كان بيهتم
بيه، ولما كنت بحتاج حاجة من جوزي فلوس أو اي حاجه كان بيرفض، ولما اروح اقول
لهلال على اي حاجه بيوفرها لي ومش بيقولي لا خالص، وكمان كان بيصرف على العيال
ويجيبلهم ملابس في كل وقت وبدون مناسبات.
س وما هو سن المتهم / هلال حمدي علي.
ج هو كان عنده حوالي خمسة عشر عام.
بداية الواقعة
وكان تلقى قسم شرطة، بولاق الدكرور
، بلاغاً من المواطن، هاني ابراهيم على
ابراهيم والذي يتضرر فيه من زوجة شقيقه المدعوه سامية عبد الخالق محمدي لاتهامه
لها بالتسبب في وفاة شقيقه اثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه الكائنه بشارع النزهة
دائرة القسم وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمة سامية، وتم وضع
الخطة بحث بمعرفة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه، تحت اشراف العميد مدير
المباحث الجنائية لقطاع الغرب، والذي أوكل تنفيذها لضباط مباحث فرقة الغرب وضباط
مباحث قسم بولاق الدكرور
ومن خلال السير في بنود تلك الخطة وأخرى أمكن التوصل إلي
أن المجني عليه بائع متجول متزوج من المتهمة، وأنجب منها ثلاثة اطفال وانه مؤخرا
انتقل للمعيشة بالعقار محل الواقعة وبرفقته زوجته واطفاله وأشقاء زوجته ووالدته.
كما توصلت التحريات بتردد أحد الأشخاص يدعي، هلال حمدي على محمد وانه تربطه
علاقة صداقة بينه وبين المجنى عليه وزوجته، وأن المتهم يتردد عليهم بصفة مستمرة
وأنه حدثت مؤخرا مشاده كلاميه تطورت إلى طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب معاتبة
احدي انجالهم عن إقامة هذا الصديق طرفهم واشتد الأمر بينهما واتفقا على الانفصال
مقابل تتنازل الزوجة عن أطفالهم وذلك قبل الحادث بيومين.
أحيلت المتهمة إلى المحاكمة والتي قضت بحبسها 20 عامًا.