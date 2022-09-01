بعد 11 عمرة وحج.. راقصة شهيرة تخلع الحجاب وتعود للفن: اتجوزت ومخلفتش (فيديو)

فاجأت الفنان والراقصة الشهيرة "هندية"، الجميع بإعلان عودتها
للفن بعد 7 سنوات من الاعتزال واترداء الحجاب، مشيرة إلى أن "زوجها تركها
لأنها لم تنجب أطفالا، فقررت بعدها العودة للفن".
وظهرت الراقصةهندية مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامجه "تقدر مع
الغيطي"، المذاع عبر شاشة "الشمس"، أمس الأربعاء،، وقالت:" أنا
مش هخبي.. أنا كنت متزوجة ولم يرزقني الله بأطفال، فزوجي انفصل عني لأنه كان يريد
أطفالا، وبعدها جلست بالمنزل فترة طويلة بمفردي، فالجميع نصحني بأن أعود للعمل أو
أشغل نفسي بأي شيء".
وأضافت "أسست عملا خاصا بي، ولكن للأسف تعرضت للنصب، فقالوا لي انت
طيبة مالكيش في البيزنس، ارجعي للفن تاني، وانا قولتلهم إنهم يريدونني بشكل معين،
ويريدون أن أعود كراقصة وأرتدي ملابس مكشوفة، وأنا في هذا الوقت كنت أديت فريضة
الحج، وعملت 11 عمرة، فقلت لهم مش هينفع، أنا بس هخلع الحجاب وأبين شعري".
وتابعت "من خلال خبرتي في الحجاب .. إذ إنني ارتديت الحجاب لمدة 7
سنين، اكتشفت أن الموضوع قلب مش إيشارب، يعني ممكن أرتدي إيشارب والدنيا كلها تبقى
في حتة تانية.. وممكن ابقى كدة وربنا فعلا رب قلوب".