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بعد يومين من الانخفاض.. قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن

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فراخ
Native
Teads
الثلاثاء، 28-02-2023 10:01 ص

 

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ” بشكل مفاجئ بعدما هبطت بشكل قاسي خلال اليومين الماضيين ، لتسجل اليوم نحو 73- 74 جنيها في المزرعة بعدما وصلت 65 جنيها، فيما وصل سعر الكيلو في بعض المحلات اليوم إلى نحو 84 و 85 جنيها.

 

ارتفاع أسعار البانيه 40 جنيها

وارتفع سعر الكيلو البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم،  ليصل الفارق بين أسعار الأمس واليوم نحو 40 جنيها بين أقل وأعلى سعر ، إذ هبط خلال اليومين الماضيين إلى نحو 150 جنيها للكيلو بحد أدني ، ولكن وصل اليوم إلى  190- 200 جنيه في بعض المحلات.

 

وارتفعت أسعار الدواجن اليوم من جديد ليبدأ سعر الكيلو في المزرعة بنحو 73 وحتى 74 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر يبدأ من 76 إلى نحو 85 جنيها.

 

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