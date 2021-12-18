بعد وفاته.. كم تبلغ ثروت ماجد الفطيم؟

السبت، 18-12-2021
11:02 ص
تصدّر خبر وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
قائمة
الترند على مواقع التواصل الإجتماعي.
فهو أحد أبرز رجال الأعمال في العالم العربي، واحتل المركز
الثالث بقائمة أغنياء العالم العربي لهذا العام، وفقا لصحيفة "فوربس الشرق الأوسط".
وتقدر ثروة الراحل نحو 6.05 مليار دولار بحسب بيانات مؤشر
"بلومبرغ للمليارديرات".
وكان نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات،
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماجد الفطيم
، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي
وكتب: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم
، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي
وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن..
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين".