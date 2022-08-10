بعد وفاته في مؤتمر بالقاهرة.. ماذا قال الإعلام السعودي عن محمد القحطاني؟

الأربعاء، 10-08-2022
10:17 ص
بعد الفيديو الذي أثار ضجة أمس تحت عنوان لحظة وفاة
السفير السعودي محمد القحطاني
أثناء كلمة في مؤتمر بالقاهرة، كشفت وسائل إعلام
سعودية هوية الراحل الحقيقية.
ونقلت صحيفة سبق عن مصادر، أن الفيديو المتداول يعود لرجل
أعمال سعودي وليس دبلوماسيًا، حيث كان مشاركًا أمس في إلقاء خطاباً بالمؤتمر العربي
الإفريقي بدار حرس الحدود في القاهرة، ووافته المنية حينها، وتم نقل جثمانه للمملكة
صباح اليوم بمتابعة السفارة السعودية
بمصر.
وتوفي محمد القحطاني
، أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي
الإفريقي، بدار حرس الحدود في القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف
برئاسة السفير حسام أبوالعلا.
وسقط «القحطاني» أرضًا مغشيًا عليه أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر،
حيث كانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف المؤتمر، على
الفور هرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأوليّة له، إلا أنه تبين وفاته،
ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر.
وسادت حالة من الصدمة لدى الحضور، على إثر موت الفجأة لرجل
الأعمال السعودي، داعين له بالرحمة والمغفرة.