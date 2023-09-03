الأحد 03 سبتمبر 2023
توقيت مصر 02:36 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موقف غريب.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني (فيديو)

راقصة شهيرة: طول عمري ماشية بالقرآن والصلاة

محامية وطبيب وممرض.. أول ظهور لقتلة "طبيب الساحل" داخل المحكمة

كولر يرفض مشاركة إمام عاشور.. والخطيب يخبره بقرب رحيله (تطورات مفاجئة)

بعد وفاته.. تعرف على أغرب وصية لـ محمد الفايد بشأن جثمانه

فنانة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار من البكاء أمام الكعبة

مفاجأة غير متوقعة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء وهذا سعره الرسمي في البنوك

" بتعمل علاقة مع ابن شقيق زوجها".. سيدة الشرقية "المتوحشة" تتخلص من زوجها خنقًا

مفاجأة.. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه من علاقة غير شرعية

أسما شريف منير تثير ضجة بمايوه جرئ من الساحل الشمالي

بعد وفاته.. تعرف على أغرب وصية لـ محمد الفايد بشأن جثمانه

254-mohammed-al-fayed-2-226307
محمد الفايد
الأحد، 03-09-2023 12:22 ص

 

توفى رجل الأعمال الملياردير المصري محمد الفايد، الجمعة، عن عُمر يُناهز الـ 94 عاما، في العاصمة البريطانية لندن، وهو الأمر الذي احتل اهتمام الكثيرين حول العالم، خاصة بعد ما تم الإعلان عن وصيته التي تعتبر أغرب وصية في العالم.

 

وصية محمد الفايد

كان الملياردير المصري الراحل محمد الفايد قد أعلن في شهر مارس من عام 2006م، عن وصيته الأغرب في العالم وهي تحنيط جثمانه بعد وفاته واستخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر «هاردوز» الرئيسي الكائن في منطقة نايتسبرج اللندنية الراقية.

لماذا أوصى محمد الفائد بهذه الوصية الغريبة؟

أثارت وصية المليارير المصري صاحب سلسلة متاجر هاردوز البريطانية، حالة من الجدل الوسع بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المخرج الفني الخاص به كان قد أوضح الأمر، وفقًا لصحيفة ذا صن، قائلاً:

 

« اتخذ محمد الفايد هذا القرار من منطلق حرصه على أن يبقى جزءًا مهمًا من أجزاء متاجر هاردوز بعد وفاته، وأعتقد أن هذا المشروع سيكون ممتعًا للغاية بالنسبة لي شخصيًا، ولقد اختار الفايد أن يتم استخدام جثمانه المحنط كعقرب للساعات لكي يبقى في حركة دائمة مع الزمن لسنوات طويلة بعد وفاته».

يعتبر محمد عبدالمنعم الفايد، رجل أعمال وملياردير مصري وُلد في 27 يناير عام 1929م، في مدينة الإسكندرية بمنطقة رأس التين، من أب بسيط كان يعمل مدرسًا للغة العربية، وعمل محمد الفايد في شبابه في أعمال كثيرة متنوعة، منها أنه عمل كـ عتال بضائع في ميناء الإسكندرية.

 

تزوج محمد الفايد من سميرة خاشقجي، وبلعت ثروته 1.4 مليار دولار، وفي عام 1983م، اشترى صفقة فريدة من نوعها وهي محلات هاردوز الشهيرة التي ضاعفت أرباحه بمقدار 3 أضعاف.

 

في مايو 2010م باع محمد الفايد متاجر هاردوز الشهيرة في وسط لندن إلى شركة قطر القابضة، والتي تمت مقابل 1.5 مليار جنيه استرليني، ما يعادل (1.7 مليار يورو)، ليمتلك بعد ذلك نادي فولهام اللندني الذي يلعب دوري الدرجة الممتازة في الدوري الانجليزي، بصفقه قيمتها 6.25 مليون جنيه استرليني في عام 1997م، قبل أن يبيعه إلى الباكستاني شهيد خان عام 2013، كما يمتلك فايد العديد من سلاسل الفنادق الضخمة في جميع أنحاء العالم.

إقرأ ايضا

Capture

موقف غريب.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني (فيديو)

elbashayer-2021-01-14_377655-750x498

راقصة شهيرة: طول عمري ماشية بالقرآن والصلاة (فيديو)

download

محامية وطبيب وممرض.. أول ظهور لقتلة "طبيب الساحل" داخل المحكمة

أخبار متعلقة

IMG__

تفاصيل جديدة في مقتل ضابط على يد والده رجل الأعمال الشهير في المقطم