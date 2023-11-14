بعد وفاته بسرطان الدم.. من هو المطرب الشاب شريف شاكر؟

الثلاثاء، 14-11-2023
12:32 م
رحل المطرب شريف شاكر
عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم
، حيث ظل متصديا له لفترة طويلة إلا أنه توفي بشكل مفاجئ وهو ما أثار حالة من الحزن بالوسط الفني.
كان شريف شاكر
، ينتظر الشفاء من السرطان ودائما ما كان يردد بأنه سيعود أقوى من الأول، ولكنها إرادة الله وقدره أن يرحل عن عالمنا الجمعة 10 نوفمبر 2023.
ونستعرض لكم معلومات عن شريف شاكر
في السطور التالية:
- بدأ حياته الفنية بالغناء في الأوبرا منذ صغره.
- تأسس على يد المايسترو سليم سحاب، والمايسترو محمد عبدالستار.
- من بين أغانيه "عمري ابتدى"، و "نقطة سودا"، و "سيرتك جميلة".
- أصدر كتاب عن رحلة مرضه ومعاناته مع السرطان بعنوان "هرجع أقوى".
- كانت آخر أعماله الغنائية فيديو كليب"سيرتك جميلة".
- أصيب بسرطان الدم
عام 2018.
- حارب السرطان لمدة 6 سنوات.
- في يوليو 2023، أصيب بجلطة في ساقه اليمنى سببها هو وجود ورم خبيث وعاد لرحلة الكيماوي.
- قناته على "يوتيوب" يتابعها 431 شخصا، وتتضمن أغنية وحيدة وهي"سيرتك جميلة".
- آخر ما كتبه عبر حساباته على السوشيال ميديا قبل وفاته بأسبوع: "طول ما شمس الدنيا طالعة .. بنورها جايبة أمل كبير،٣٠ يوم عناية مركزة، اللهم أشفني وأشف كل مريض يتألم وأنصر يا رب أهل فلسطين، هرجع أقوى بكرم الله ولطفه".
- لديه عدد من الأصدقاء بالوسط الفني بينهم كريم محسن ورامي جمال وعلي الألفي.
- الأخ الأكبر بين أشقاءه .
- لديه شقيقين هما "مهاب وباهي" وعايشين برة مصر.
- كشف في لقاء تليفزيوني سابق، معاناته مع مشكلة الزهايمر.