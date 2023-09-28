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بعد وفاة 100.. أول ظهور للعروسين الناجين من حريق قاعة فرحمها بالعراق

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العروسان
الخميس، 28-09-2023 01:57 ص

 

 

وثق مقطع فيديو متداول ظهور عروسي قاعة الأفراح التي تعرضت لحريق مروع، في مراسم تشييع جثامين الضحايا حيث وقع الحادث في الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق.

 

وظهر العريس وهو منهار من البكاء من هول الفاجعة التي حصدت أرواحا كثيرة بينما كان أحد أصدقائه يمسك به خوفا عليه من السقوط على الأرض.

 

وأبان الفيديو العروس وهي منكبة على نعش أحد الضحايا وتبكي بحرقة وحسرة على المتوفين وعلى فرحتها التي لم تكتمل.

 

وكشف مصدر مقرب أن العروسين تمكنا من النجاة ، نافيا ما تردد بشأن وفاة العروس. وأشار إلى أن حالة العروسين النفسية ليست جيدة بسبب وقوع وفيات وإصابات بين المعازيم، ومضى قائلا: "حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس".

 

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أول أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

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