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بعد وفاة والدها.. إيمي سمير غانم تكتب منشور مؤثر عن والدتها

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الإثنين، 31-05-2021 12:49 م

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تدعو فيه لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء، بعد عدم تحسن حالتها منذ أسابيع وفقدان والدها الفنان سمير غانم.
ونشرت إيمي سمير غانم، صورة تحتوي على دعاء لوالدتها، قائلة: " اللهم اشف دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي اشفيها شفاء لا يغادر سقما يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل".
يذكر أن دلال قد أصيبت بفيروس كورونا في شهر أبريل الماضي، وانتقلت على إثرها للمستشفى قبل أن يصاب زوجها الممثل الراحل سمير غانم.
وكشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن صعوبة حالة دلال عبد العزيز التي لا زالت لا تعرف أن رفيق عمرها توفي، وتظن أن حالته الصحية تتحسن، وذلك لكي لا تتأثر نفسياً، مؤكدًا أن مسحتها أصبحت سلبية من الفيروس لكنها تعاني من آثاره وصعوبة التنفس.
 

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