



علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، على واقعة وفاة شاب بعد تلقيه حقنة للبرد يطلق عليها "حقنة هتلر"، مشيرًا أن معظم أمراض البرد عبارة في الفترة الحالية عبارة عن أعراض فيروسية، مضيفًا أن المضاد الحيوي يعمل على البكتيريا وإعطاء مضاد حيوي لعلاج البرد يزيد الطين "بله".

وقال"محفظ"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة أم "بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إنه لا يصح أخذ كورتيزون الذي يسيبب مشاكل لجهاز المناعة، والمسكنات تسبب مشاكل في الصدر والكبد والمعدة، والتي تعتبر من مكونات حقنة هتلر.

وأضاف، أن معظم صيادلة مصر امتنعوا تمامًا عن إعطاء الحقن في الصيدليات، لكن أحيانًا بيطلب المريض من الصيدلي شراء حقنة دواء، متابعًا: "ساعتها لو امتنع الصيدلي يديله الحقنة في ايديه وهو معاه روشتة مكتوبة المريض ممكن يعمله قضية امتناع عن البيع".

وتابع: "الصيدلي عنده خلفية تامة كل واحد شايل مسؤوليته أمام القانون، وانصح الجمهور الابتعاد عن حقنة الثلاثة في واحد أو ما يعرف بحقنة هتلر مش موجودة في أي كتاب طبي في العالم كله واحنا الوحيدين اللي عملنها، هذه الحقنة خطر حقيقي يجب الحذر منها".