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بعد وفاة الرئيس الإيراني.. تحول أكبر علم إيراني إلى اللون الأسود

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علم إيراني
الإثنين، 20-05-2024 01:33 م نسمه عبد الوهاب
اعلن التلفزيون الإيراني وفان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، بعد تعرض طائرته المروحية إلى حادث «هبوط صعب» في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، إثناء عودة الرئيس الإيراني من منطقة خودا عفرين إلى تبريز.
وفاة الرئيس الإيراني
بعد وفاة الرئيس الإيراني.. تحول أكبر علم إيراني إلى اللون الأسود

تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة للبحث عن مكان مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نظرًا للطروف الجوية السيئة.

تحول أكبر علم إيراني في منطقة عباس آباد الثقافية والسياحية إلى اللون الأسود مع نبأ استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

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