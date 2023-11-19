



تفاعلت الفنانة مها أحمد مع موجة هجوم واسعة تعرض لها، بعد انتقادها لمتابعاتها ووصفهن بـ"الخادمات".

ولم تعتذر مها أحمد، بل خرجت في بث مباشر عبر حسابها على "تيك توك"، قائلة: "إحنا داخلين على التيك توك عشان نشتغل، أنا واحدة ماضية عقد مع تيك توك وتبع إدارة التيك توك، أنا موظفة وبشتغل ولازم أشوف شغلي وأكل عيشي وبفكر الناس بيا والـCV بتاعي وإني فنانة وموجودة حتى لو ماليش أعمال دلوقتي".

ووجهت مها أحمد رسالة لشخص مجهول دون ذكر اسمه قالت فيها: "الواحد هيرجع وأقول ربنا يشفي كل مبتلى أو مريض، قلة الدعم بتجيب حالة مش طبيعية وكلنا بنكتئب، فيه واحد بيعبر عن حاله ويطلع لايف ويبقى تريند، يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند".

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد، كان مسلسل "بيت الشدة"، والذي عرض مؤخراً وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف ماجي عبدالله وإخراج وسام المدني.