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بعد واقعة"محمد صلاح".. جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة على الحدود مع مصر

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الجندي محمد صلاح
الإثنين، 12-06-2023 02:38 م

 

 

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن قرار الجيش الإسرائيلي تقصير عدد ساعات العمل على الحدود المصرية في أعقاب مقتل 3 جنود إسرائيليين.

 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الجيش قرر تقصير عدد ساعات العمل على الحدود مع مصر من 12 ساعة إلى 8 ساعات فقط، وذلك بعد رفض جنود من كتيبة "بارديلاس" المختلطة العمل في نوبات طويلة.

 

وأوضح الجنود لقادتهم أنهم غير قادرين على أداء مثل هذه النوبات الطويلة، وانتقدوا قيادات الكتيبة بسبب عملهم في نوبات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية، بينما كانوا يحظون بدعم أهاليهم في شكاويهم.

 

واتخذ قرار تقصير عدد ساعات العمل وتقليل حراسة الحدود بمركز واحد، كما تقرر تحويل وظيفة الحارس الفردي إلى وظيفة لشخصين خلال ساعات الليل، وفقًا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

 

كانت القوات المسلحة المصرية أعلنت أن جنديًا مصريًا توفي بعد اجتيازه الحدود مع إسرائيل خلال مطاردة مُهربي مخدرات.

 

ووقع حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية السبت الموافق 3 يونيو الجاري، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود من القوات الإسرائيلية، بجانب استشهاد الجندي المصري الشهيد محمد صلاح

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