بعد واقعة الصيدلي.. سعودي يطلق النار على طبيب مصري داخل مقر عمله

السبت، 23-07-2022
08:58 ص
بعد أيام من مقتل صيدلي مصري على يد امرأة سعودية أثناء
عمله في المملكة، أقدم مواطن سعودي على إطلاق نار على طبيب مصري
في محل عمله بالقصيم
داخل المملكة.
ويعمل الطبيب المجني عليه طبيبا شرعيا بمركز السموم في مدينة
القصيم حيث يدعى أيمن عبد السلام، يبلغ من العمر 55 عامًا.
وتعود تفاصيل الواقعة الي اعتراض مواطن سعودي على قيام طبيب
مصري بتشريح جثة شقيقه، وتطور الأمر إلى إطلاق المواطن السعودي النار على الطبيب المصري،
ثم أشهر سلاحه الأبيض ووجه له ضربة بالوجه.
وفور إطلاق النار، نقل الطبيب المصري إلى المستشفى لإجراء
جراحة عاجلة واستخراج الرصاصة من جسده، وحدثت المعجزة حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ
الطبيب وبعدها تم نقله إلى غرفة الرعاية المركزة.