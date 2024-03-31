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بعد واقعة أحمد رفعت.. قرارات حكومية عاجلة

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أحمد رفعت ووزير الشباب
الأحد، 31-03-2024 01:04 م


كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإجراءات الرسمية المتخذة، بعد واقعة أحمد رفعت وسقوطه مغشيا عليه في ملعب مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري.
وقال صبحي، خلال زيارة رفعت في المستشفى اليوم، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، عقب تعرض اللاعب أحمد رفعت، لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي.
وعقد أشرف صبحي اجتماعا مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة، لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وأمراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة الرياضيين.
وأسفر هذا الاجتماع عن 3 قرارات وهي، توفير أجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالأندية والمنتخبات القومية، إدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، عقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة، يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي، لتوعية الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التي قد تواجه اللاعبين بالملاعب.

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