بعد هدير عبدالرازق.. تسريب فيديو جنسي لتيك توكر شهيرة وأنباء عن مقتلها على يد أسرتها





تصدر السؤال عن حقيقة مقتل التيكتوكر اللبنانية إيفا حمية محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بمقتلها على يد أحد أفراد عائلتها إثر تسريب مقطع فيديو فاضح يتضمن مشاهد غير لائقة على الإنترنت.

حقيقة مقتل إيفا حمية

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية تؤكد صحة خبر مقتل التيكتوكر اللبنانية إيفا حمية. ومع ذلك، أدى اختفاؤها المفاجئ من منصات التواصل الاجتماعي بعد تسريب الفيديو إلى انتشار العديد من الشائعات حول مصيرها.

تداولت بعض الروايات أن جريمة القتل وقعت على يد عمها (شقيق والدها)، وأن عائلتها تحاول التكتم على الأمر.

في المقابل، هناك من ينفي هذه الأنباء تمامًا، ويؤكدون أن إيفا لم تتعرض لأي أذى، وأنه لم يحدث شيء غريب في المنطقة التي تقيم فيها.

هناك أيضًا رواية تشير إلى أن إيفا تعيش حالة نفسية صعبة بعد تسريب الفيديو، وأنها لم تقتل، بل تخضع للعلاج النفسي نتيجة الاضطرابات التي تعاني منها. ويستند هؤلاء إلى منشور قديم على "فيسبوك" لشخص زعم أنه من أقاربها وأكد أنها تتلقى علاجًا نفسيًا.

فيديو إيفا حمية

زعم نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يحتوي على مشاهد غير أخلاقية للتيك توكر اللبنانية إيفا حمية. وأفادت بعض الصحف المحلية بأن الفيديو هو نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز من قبل شخص استغلها.

بحسب التقارير الصحفية، عرض أحد الأشخاص على إيفا مبلغ 20 ألف دولار مقابل تصوير مشاهد غير أخلاقية. بعد تصوير الفيديو، شعرت بالندم وأعادت له المبلغ مقابل وعده بحذف الفيديو. ولكن الشخص المعني بدأ بابتزازها مجددًا، مطالبًا بأموال إضافية مقابل عدم نشر الفيديو. ورغم ذلك، قام في النهاية بتسريب الفيديو على الإنترنت.

من هي إيفا حمية؟

إيفا حمية هي تيكتوكر لبنانية، اشتهرت بمقاطع الفيديو التي كانت تنشرها على منصة "تيك توك". وُلدت في لبنان وعاشت حياة بسيطة، لكنها جذبت انتباه الكثيرين من خلال محتواها الذي كان يتنوع بين الفكاهة والمشاهد اليومية.

وحتى الأن أثارت إيفا الجدل مؤخرًا بعد اختفائها المفاجئ. إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من عائلتها أو منها شخصيًا ينفي أو يؤكد هذه الأخبار، مما زاد من غموض القضية.