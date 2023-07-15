بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

السبت، 15-07-2023
03:11 م
نسمه عبد الوهاب
تساءل جمهور الأهلي والزمالك
عن هوية الشخص الذي تحدث عنه مرتضى منصور
عقب مباراة القمة الأخيرة، والذي كان سببا رئيسيا في هزيمة الفارس الأبيض، وفقا لرئيس الزمالك
السابق.
يذكر أن فريق الزمالك
تعرض للخسارة الثقيلة أمام الأهلي، أول أمس الخميس، بنتيجة 4/1 في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصري.
سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل زيزو هدف الزمالك
الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، الذي حسمه مؤخرا بشكل رسمي، فيما يتوقف رصيد الزمالك
عند 59 نقطة في المركز الثالث.