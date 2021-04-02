بعد هجوم إلهام شاهين على فنان رفض القبلات .. 6 فنانين يرفضون تجسيد المشاهد الجريئة

الجمعة، 02-04-2021
09:29 ص
أحمد عادل شعبان
شنت الفنانة إلهام شاهين
هجوما شرسا على الفنان أحمد زاهر بعد قوله إنه يعتبر مشاهد القبلات وغيرها من "السيئات الجارية" لأي فنان.
وقالت إلهام إنها لا تحب من يخلط الدين بالفن ، فلكل منهم مجاله ، مؤكدة: لو كان مش محترم الفن وأهل الفن بلاش يبقى معاهم.
وفيما يلي أسماء بعض الفنانين الذين يرفضون المشاهد الجريئة
يوسف الشريف
:
أكد الفنان يوسف الشريف
أنه منذ سنوات طويلة وضع لنفسه نمطا في العمل بعدم تأدية مثل هذه المشاهد وبات يضع شرطا في العقد برفضه لمس أي فنانة في المشاهد التي تجمعه بها ، مؤكدا أنه لا يزايد على زملائه ممكن يؤدون هذه المشاهد لكنه يفعل ما يجعله مرتاحا.
محمد أنور:
نفس التصريحات قالها الفنان محمد أنور الذي ساند يوسف الشريف
في تصريحاته بعد الهجوم عليه وأكد أن بعض هذه المشاهد يرفض الإنسان الموت وهو يؤديها.
ماجد المصري :
أكد الفنان ماجد المصري أنه يرفض دخول ابنته إلى الفن وينزعج كثيرا من إمكانية حدوث هذا ، مضيفا: أنا راجل فلاح ومحبش بنتي تمثل .
وأضاف: أنا مصاب بازودواجية فيما يتعلق ببنتي وبيتي ولن أقبل لشخص أن يلمس ابنتي وحتى هي لن تجرؤ أن تطلب مني دخول الفن لأنها تعرف موقفي.
محمد هنيدي:
قال الفنان محمد هنيدي إنه يرفض تأدية هذه المشاهد مبررا ذلك بأنه "راجل خجول" ، مضيفا: أيضا أحترم زوجتي وشعورها.
محمد رمضان:
أكد الفنان محمد رمضان أنه ينزعج بشدة من مشاهدة أي فيلم يحتوي على مشاهد جريئة كما أنه لا يستطيع مشاهدة أي فيلم به مشاهد عنف وبلطجة رفقة أسرته.
حسن الرداد:
وكشف الفنان حسن الرداد عن موقفه من هذه المشاهد مؤكدا أنه أصبح يختار أعماله بدقة ويبحث أن يكون جمهوره من الأطفال وكبار السن .. أحترم الجمهور ولا أجري وراء تحصيل المال.