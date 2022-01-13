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بعد نفي وفاتها.. حقيقة تدهور صحة سوزان مبارك

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سوزان مبارك
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الخميس، 13-01-2022 01:56 م
كشفت صفحة أبناء مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، حقيقة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية، لأرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سوزان مبارك.
وأفادت الصفحة، خلال منشور لها، بأنه "لا صحة لما تردد عن تدهور صحة السيدة سوزان مبارك"، مؤكدة: نشكر كل مَن سأل عن صحة أم المصريين، وفق ما ذكرت.
وفي وقت سابق، كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، حقيقة وفاة سوزان مبارك، أرملة الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا أنه لا صحة لوفاة السيدة سوزان مبارك، نافيا ما تداوله البعض عن وفاتها، وأنها بصحة جيدة وبخير.
وأضاف المحامي أنها تعاني فقط من الوحدة، بعد فقدانها زوجها وسندها الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، ولكن صحتها جيدة.
 

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