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بعد منعه من مغادرة البلاد.. سعودي يهرب من الكويت بحيلة غريبة

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Native
الثلاثاء، 15-06-2021 12:20 م

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على مواطن يعمل في المنافذ، لتهريبه سعودي ممنوع من مغادرة البلاد بسبب مطالبات مالية.
وتفصيلا، تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط كويتي، يعمل في المنافذ، وذلك بعد تهريبه سعوديا مطلوبا بـ27 ألف دينار (89,100 دولار) وعليه منع من مغادرة البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن الموظف قام بسرقة كلمة سر زميلته في العمل واستخدمها في إخراج المطلوب من الكويت، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تمكين متهم من الهرب والتزوير وسرقة كلمة سر زميلته، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.
وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية تلقت بلاغا يفيد بمغادرة سعودي للبلاد رغم كونه ممنوعا من السفر، بسبب دين قدره 27 ألف دينار.
واتضح أن السعودي غادر من حساب الموظفة، لكنها أنكرت بشكل قاطع معرفتها بالقضية، مضيفة أن يوم مغادرة المتهم هو يوم إجازتها، وعليه تم تكثيف التحريات، التي كشفت أن زميل الموظفة هو المعني بالقضية، إذ تم توقيفه.
فيما أقر الموظف في التحقيقات باستغلاله كلمة سر زميلته، وكذلك عدم وجودها في الدوام، وأنه تواصل مع المتهم المطلوب، وطلب منه الحضور سريعا لتمكينه من السفر.
 

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