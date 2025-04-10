الخميس 10 أبريل 2025
توقيت مصر 20:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. الدولار يسجل رقمًا تاريخيًا لأول مرة في جميع البنوك

إعلام إسرائيلي ينشر صورًا لانتشار سلاح مصري خطير يظهر لأول مرة قرب فيلادليفيا

ارتدت الحجاب.. أول ظهور لابنة حلا شيحة من زوجها الكندي

مرتضى منصور: حاكموا شيكابالا

أنهى حياتها ووضعها داخل مرتبة وألقاها للكلاب.. جـ.ـريمة حارس عقار المعادي

راحت تنفخ شفايفها ماتت.. ضبط طبيب مزيف بعيادة بالتجمع الخامس

ترامب: الدول "تقبل مؤخرتي" للتراجع عن التعريفات الجمركية(فيديو)

مطالب برلمانية بإقالة وزير التعليم بعد وفاة مسؤول كبير بسببه

الغندور يكشف موعد إقالة حسام حسن من جهاز المنتخب

بعد منشور أثار الجدل.. بيان عاجل من مكتب "عدلي منصور"

بعد منشور أثار الجدل.. بيان عاجل من مكتب "عدلي منصور"

خ
ا
الخميس، 10-04-2025 10:25 ص

 

نفى مكتب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، امتلاكه حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً جميع مستخدميها إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة لسيادته على خلاف الحقيقة.

 

ويأتي ذلك على خلفية ما تلاحظ خلال الفترة الماضية من انتشار بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم المستشار عدلي منصور، والتي تروج لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.

 

ويذكر أن سبق وتقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال انتحال بعض الصفحات لاسمه، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحجبها في يوليو ٢٠٢٠.

إقرأ ايضا

67f4e4fe4c59b755064e5c3b

إعلام إسرائيلي ينشر صورًا لانتشار سلاح مصري خطير يظهر لأول مرة قرب فيلادليفيا

Capture

ارتدت الحجاب.. أول ظهور لابنة حلا شيحة من زوجها الكندي

photo_eb23

أنهى حياتها ووضعها داخل مرتبة وألقاها للكلاب.. جـ.ـريمة حارس عقار المعادي

أخبار متعلقة

67f4da5242360401ac1c2f85

من الأقوى؟.. الإعلام العبري ينشر مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي

Capture

رد قاطع من مصري بشأن "الموافقة على نقل فلسطينيين إلى شمال سيناء"

679d574d423604696853ff9a

السيسي: الأمور حولنا مقلقة ولكن اطمئنوا (فيديو)

78F4A571-AB0A-401C-86DB-5C680C44313A

أول تعليق من مصر على تراجع ترامب عن خطة تهجير سكان غزة