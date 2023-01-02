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بعد مداهمة المحل.. إجبار تاجر على بيع الأرز بـ 12 جنيهًا بدل 20 جنيهًا

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الأرز
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الإثنين، 02-01-2023 12:50 م

 

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حملات جهاز حماية المستهلك، لضبط المحال التجارية المخالفة للأسعار المعلنة، أو التي لا تلتزم بنشرة الأسعار.

وأردف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، بأن هناك تحركا لمواجهة جشع التجار، لاتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين وتحرير محاضر.

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بعض المحلات لا تلتزم بالأسعار المعلنة، لافتا إلى أن هناك من يبيع كيلو الأرز بـ 20 جنيها.

 

وأوضح أن "جهاز حماية المستهلك تمكن من ضبط تاجر جشع في منطقة كفر طهرمس بالهرم، يخزن أطنانا من الأرز لبيعها بأسعار أعلى، ولكن تم إجباره على بيع الكيلو بـ 12 جنيها، وتحرير محضر له وعرضه على النيابة، والمواطنين تجمعوا حوله للشراء منه، وتم تصوير فيديو لهم خلال شرائهم للأرز".

 

وطالب موسى، المواطنين بإرسال أي مخالفات في الأسعار للبرنامج، لإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن تلك المحال وضبطها ومن ثم نشر نتائج، موضحا أنه لن يتم الإعلان على الهواء قبل إرسال البيانات لحماية المستهلك، حتى لا يفلت التاجر من العقاب.

 

وكشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل الحملة التي نفذها أفراد الجهاز، أمس الأحد، في منطقة كفر طهرمس بالجيزة، ومداهمة محل تجاري، لبيع الأرز بـ 12 جنيهًا للمواطنين بدلا من 20 جنيهًا.

 

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز مرّ على 120 ألف منشأة، وعمل توفيق أوضاع لحوالي 40% منهم؛ لمتابعة الأسعار، وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين زادت بنسبة 14%؛ والسبب ليس ارتفاع الأسعار فقط.

 

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