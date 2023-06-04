بعد كورونا فيروس أنفلونزا الطيور يهدد العالم من جديد...تفاصيل

الأحد، 04-06-2023
03:00 ص
تسبب وباء كورونا في حالة غفلة عالمية، عن بقية الفيروسات الخطرة، وأبرزها فيروس "إتش 5 إن 1" المسبب لإنفلونزا الطيور
وحذر خبراء من أن هذا الفيروس، يتغير بسرعة حسب تصريحات خبراء لوكالة فرانس برس وتسبب فيروس إنفلونزا الطيور منذ ظهوره في عام 1996 بظهور أوبئة موسمية بشكل أساسي. لكن "شيئًا ما حدث" في منتصف عام 2021 جعله أكثر قدرة على التسبب بالعدوى، حسب ريتشارد ويبي، عالم الفيروسات ومدير مركز أبحاث أمراض
الطيور التابع لمنظمة الصحة العالمية.
منذ ذلك الحين، صار الوباء سنويًا وامتد إلى مناطق جديدة متسببًا بنفوق أعداد كبيرة من الطيور البرية، إضافة إلى ذبح عشرات الملايين من الدواجن، وفقا لتقرير سكاي نيوز عربية.
وقال ويبي إن أوبئة أنفلونزا الطيور هذه هي الأسوأ على الإطلاق. أشرف الباحث على دراسة نُشرت نتائجها هذا الأسبوع في مجلة (Nature Communications) وأظهرت أن الفيروس تطور سريعًا مع انتشاره من أوروبا إلى أمريكا الشمالية.
وأوضح أن الباحثين أصابوا نمسًا بإحدى السلالات الجديدة من إنفلونزا الطيور ووجدوا كمية "هائلة" وغير متوقعة من الفيروس في دماغه، وهذا يشير إلى أن السلالات الجديدة أكثر خطورة.
ورغم أن الخطر ما زال منخفضًا بالنسبة للبشر، فإن "هذا الفيروس ليس ثابتًا، بل يتطور... وهذا يزيد من خطر إصابة البشر به".
وسجلت المؤسسات الصحية حالات نادرة لإصابة البشر بالفيروس أدت في بعض الأحيان إلى الموت.
في الأسبوع الماضي، أعلنت تشيلي أن ما يقرب من 9000 من حيوانات أسد البحر وطيور البطريق وثعالب الماء وخنازير البحر والدلافين نفقت بسبب إنفلونزا الطيور على ساحلها الشمالي منذ أوائل عام 2023.
ويُعتقد أن معظمها أصيبت بالفيروس عن طريق أكل طيور مصابة.
وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في فبراير، من أن "حالات انتقال الفيروس الأخيرة لدى الثدييات يجب مراقبتها عن كثب".
وقال إيان براون، رئيس قسم علم الفيروسات في الوكالة البريطانية لصحة الحيوان والنبات إنه لا يوجد "دليل واضح على قدرة هذا الفيروس على البقاء في الثدييات". وأكد لوكالة فرانس برس أنه في حين تطور الفيروس ليصبح "أكثر قدرة على التكاثر في الطيور"، فانه ما زال "غير متكيف مع البشر".
وقال ريتشارد ويبي إن فيروسات الطيور ترتبط بمستقبلات مختلفة على الخلية المضيفة مقارنة بالفيروسات البشرية، موضحًا أن الأمر سيستغرق "طفرتين أو ثلاث طفرات طفيفة في أحد بروتينات الفيروس" حتى يصبح أكثر تكيفًا مع البشر.
بعض الدول، بما في ذلك الصين ومصر وفيتنام، نظمت حملات تطعيم. لكن بلدانًا كثيرة أخرى مترددة بسبب الخشية من فرض قيود محتملة على الاستيراد ومن عبور طيور مصابة عبر ثغرات في السلسل