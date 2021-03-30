بعد كلمة «السيسي».. السودان يصدر بيانًا عاجلًا عن سد النهضة

الثلاثاء، 30-03-2021
08:51 م
المصريون
بعد ساعات من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي
، التي تطرق
فيها إلى أزمة سد النهضة
، خلال زيارته قناة السويس اليوم، والتي أكد فيها على أن
مصر لن تسمح بالاستيلاء على نقطة مياه واحدة من حقوقها، أصدرت وزارة الطاقة والنفط
السودان
ية، اليوم الثلاثاء، بيان
ا بشأن التأثيرات السلبية للملء الثاني لسد النهضة
على السودان
.
وبحسب البيان
، أكد وزير الطاقة والنفط السودان
ي، جادين علي
عبيد أن الملء الثاني المرتقب لسد النهضة
الإثيوبي سيؤثر سلبيا على إنتاج الطاقة الكهربائية
في السودان
.
وقال عبيد خلال لقائه رئيس البعثة الأمريكية للسلام في السودان
دونالد بوث أن "توقيت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة
من يونيو إلى أغسطس سيؤدي
لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وإنتاج الطاقة
الكهربائية بالسودان
".
وأضاف أن الخرطوم تبذل جهودًا لتقليل كمية إنتاج الطاقة الكهربائية
تحوطا في حالة صدور قرارات دون اتفاق أو تنسيق بين الأطراف، مشيرًا إلى أهمية الوصول
إلى اتفاق بين كل الأطراف قبل تقرير إثيوبيا من جانب واحد ملء السد.