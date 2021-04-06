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بعد قصة "ابن السفاح " .. عبدالله رشدي يرد على تنويرية شهيرة خاضت في عرضه: القبر قريب

عبدالله رشدي
بعد قصة "ابن السفاح " .. عبدالله رشدي يرد تنويرية شهيرة خاضت في عرضه: القبر قريب
 
الثلاثاء، 06-04-2021 06:29 ص أحمد عادل شعبان
رد الداعية عبدالله رشدي على تدوينات مسيئة انتشرت له على صفحات بعض المشاهير خلال الأيام الماضية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: لا أرد على من يهاجمون أو يتطاولون، فهي صحائفهم يملؤونها بما شاؤوا..وهي قلوبهم فليُعَمِّروها بما يحبون..والله مُطَّلِعٌ..والقبر قريب..المهم أن نقول ما يُرضي الله..وأن نَلِينَ للحقِّ..وأن نَتَجَلَّدَ لرد الباطل..فوالله لا نعجز عن الرَّد..ولكن ندَّخِرُ الجهد لما ينفع..والله مقصودنا.

وكانت الكاتبة التنويرية دينا أنور نشرت قصة تخيلية على صفحتها تضمنت خوضا في عرض عبدالله رشدي و أسرته.
 

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