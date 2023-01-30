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بعد قرار رحيله.. إمام عاشور يبكي ويوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك

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إمام عاشور
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الإثنين، 30-01-2023 10:55 ص

 

 

وجه إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك ، رسالة للجماهير، مع اقتراب رحيله عن الفريق بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية الدنماركية.

 

وقال عاشور في تصريحات لقناة الزمالك:" من صغري أمنية حياتي كانت الاحتراف وهذه فرصة والفرصة لا تأتي إلى مرة واحدة، وانا تحت امر النادي في اي وقت".

 

وأضاف:" "لا أريد أن أكون سببا في حزن أحد و لا أريد الرحيل وترك أشقائي الكبار الذين تعلمت منهم كثيرا".

 

وتابع:" إن شاء الله لاعبو الزمالك يرجعوا يكسروا الدنيا، ولو رجعت مصر في أي وقت سأعود إلى نادي الزمالك.

 

وأتم تصريحاته باكيا:" هذا موقف صعب وأول مرة اتعرض له، وأشكر جميع زملائي في الفريق على ما قدموه لي خلال الفترة الماضية، وأشكر رئيس النادي وجماهير النادي".

 

وأكد مصدر، أن نادي الزمالك قرر بيع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، لأحد الأندية الخارجية، وسط سرية تامة على كشف هوية وتفاصيل العرض.

 

وقال مصدر في تصريحات : "الزمالك قرر بيع إمام عاشور".

 

وأتم المصدر تصريحاته: "العرض المقدم لنادي الزمالك كبير ويليق بإسم النادي وإمام عاشور".

 

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