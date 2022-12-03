بعد قرار «السيسي» بعزله.. الكشف عن جريمة نائب رئيس مجلس الدولة

الرئيس السيسي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة.



وتم عزل المستشار الجديد بسبب ممارسته أعمالا تجارية محظورة على القضاء، سواء في مصر أو خارجها، إذ كان شريكا في فتح سلسلة مطاعم في دولة غينيا، قبل أن يتقدم شريكه بشكوى ضده للمجلس بسبب خلافات مالية بينهما.



والمستشار سيد عبد الرحمن يعد ثاني نائب لمجلس الدولة يعزله السيسي خلال 6 أشهر، وفقا لـ"الجريدة الرسمية المصرية".



وسبق أن قرر السيسي في شهر يونيو الماضي عزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. واستند القرار آنذاك إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس.