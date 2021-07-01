الخميس 01 يوليه 2021
توقيت مصر 12:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرابة الـ 100 عام.. قرار سعودي بالاستغناء عن هذا الأمر

شاهد.. انهيار سيدة أثناء تنفيذ حد الجلد عليها لممارستها الزنا

آبي أحمد يعلن انسحاب جيشه من تيجراي بعد الهزيمة الساحقة

مصرية تزوجت ثري عربي ثم اكتشفت «الكارثة» والسفير يتدخل بنفسه لحمايتها

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا

تركي آل الشيخ يرد على ناشر فيديو له أثار الجدل: يا تافه يا حقير

هبة قطب ترد على فيديو ابنتها من غرفة النوم

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم

تعرف على أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

منة عرفة تفاجئ الجميع بإعلان زواجها (صورة)

ADS
 

بعد قرابة الـ 100 عام.. قرار سعودي بالاستغناء عن هذا الأمر

images
ا
Native
الخميس، 01-07-2021 12:37 م

كشفت مصادر سعودية أن نظام المرافعات الشرعية المعدل في يوم 12/‏ 11/‏ 1442 أزال مسمى (استحكام )، بعد تعديل وحذف بعض المواد والفقرات من نظامي المرافعات والطرق والمبان.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة «عكاظ» أن إزالة مصطلح حجج الاستحكام ما يعني عدم قبول المحاكم أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على العقارات.
وينطبق قرار التعديل على الصكوك الصادرة قبل القرار سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال، أياً كان نوع الإجراء وبالتالي منع التعديل المحاكم من مباشرة أو قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. وإحالة أي إجراء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وجاء التعديل بعد ٩٨ سنة من وضع اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة في (7/‏ 2/‏ 1926م)؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه والتي كانت تصدر حجج الاستحكام.
 

إقرأ ايضا

07-2

شاهد.. انهيار فتاة أثناء تنفيذ حد الجلد عليها لممارستها الزنا

1538803763

مصرية تزوجت ثري عربي ثم اكتشفت «الكارثة» والسفير يتدخل بنفسه لحمايتها

-_r1lq5bevf8m31gpiic9r7rh13

تركي آل الشيخ يرد على ناشر فيديو له أثار الجدل: يا تافه يا حقير