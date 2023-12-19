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بعد فوز السيسي .. الديهي للشعب: "بدلاً من تهنئة الرئيس .. ادعوله"

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نشأت الديهي
الثلاثاء، 19-12-2023 10:42 ص


 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن نسبة الحضور في الانتخابات الرئاسية وصلت لـ66% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات ، وبلغت النسبة المنتخبة للرئيس السيسي أكثر من 89% . 
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، : "من يتحدث باسم الشعب المصري بدون تفويض في محاولة لفرض أجندتهم الخاصة ، عليهم ان يخرس الآن، الشعب المصر خرج بنفسه وقال كلمته، عندما يتكلم الشعب على الجميع أن يصمت" 
  وأضاف أن أي شخص يريد أن يعمل في السياسة، فعليه أن يعمل من خلال الأحزاب السياسية، ومن يريد أن يتحدث باسم الشعب فعليه أن يتقدم إلى الانتخابات،  معقبًا: "كفانا مزايدات، وكفانا محاولة لابتزاز الدولة" 
   ووجه حديثه للشعب المصري، قائلا: "بدلاً من تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب عليكم الدعاء له ، لأن التحديات كبيرة، أنا صحيح فرحان لمصر ، وفرحان بالشعب المصري، فالحمد الله استطعنا هزيمة الإحباط والهزيمة، ولكن في نفس الوقت ، يجب معرفة حجم التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية، "

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