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بعد فضيحة مشهد الملابس الداخلية.. الرقابة ترفض عرض فيلم منى زكي الجديد

منى-زكي
منى زكي
Native
Teads
الإثنين، 08-08-2022 02:09 م


رفضت الرقابة على المصنفات، إجازة عرض فيلم "شرط المحبة" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار.
وقالت المخرجة هالة خليل إن الرقابة رفضت إجازة العمل وطلبت عرضه على لجنة دينية فقهية كونه يناقش بعض الموضوعات التي قد تختلط بالدين وتحتاج لرأي الفقهاء .

وأشارت إلى أن الفيلم تمت إجازته قبل ذلك من قبل لجان دينية على رأسها أستاذ الفقه المقارن سعد الدين الهلالي .

وأضافت: لا أعرف لماذا يتعنت معي رئيس الرقابة؟ .. هل لأن منى زكي و إياد نصار قاما ببطولة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي شهد أزمة الملابس الداخلية؟ .. لا أظن ذلك لأن الفيلمين مختلفين .. لكني أيضا لا أفهم سبب وقف تصوير الفيلم حتى الآن .
وكانت منى زكي أثارت الجدل في فيلم "أصحاب ولا عز" بمشهد جرئ قامت فيه بخلع سروالها الداخلي، ما عرضها لانتقادات كبيرة.
 

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