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بعد فتح بطنها.. مفاجأة عن ما عثروا عليه داخل سمكة القرش التي افترست السائح

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القرش والضحية
الأحد، 11-06-2023 11:06 ص

 

 

 

كشف الدكتور محمود دار، الأستاذ بالمعهد القومي المصري لعلوم البحار فرع البحر الأحمر، أن سمكة القرش التي تم اصطيادها قبل أيام عقب مهاجمتها للسائح الروسي بمياه الغردقة، تم تشريحها على يد مجموعة من المتخصصين.

 

سمكة أنثى

 

وأوضح أنه تبين أنها سمكة أنثى، وأمعاؤها فارغة تمامًا باستثناء بعض أشلاء جثة الشاب الضحية، ويعيش هذا النوع من الأسماك في أعماق تصل لـ20 مترًا، ونحن في فترة منع الصيد وغذاء هذه الأسماك متوفر".

 

حالات خروج القرش قرب الشاطئ

 

وتابع : "الأسماك تخرج للمناطق القريبة من الشاطئ في ثلاث حالات أولها عندما تلقي بعض المراكب الحيوانات النافقة في المياه، أما الحالة الثانية عندما يقدم أصحاب المراكب طعاما لأسماك القرش ما يغير من طبيعة تغذيتها".

 

وأضاف أن الحالة الثالثة هي خروج سمكة القرش لوضع مواليدها في المناطق الضحلة خوفًا عليها من الذكور أو الأعداء، وتقوم أنثى القرش بتأمين المنطقة وزيارتها قبل وضع المواليد، والسمكة تكون في حالة هياج لأنها تشعر بالخطر على مواليدها.

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