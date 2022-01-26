بعد غياب 9 أشهر.. إنجي خوري تظهر في فيلم إباحي وتخرج للرد

نشرت المغنية السورية أنجي خوري مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لتوضح حقيقة مقطع الفيديو الإباحي الذي تم تداوله بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ليتبين أن هذا الفيديو مركب.أوضحت خوري حقيقة الفيديو قائلة أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس تم تركيب صورة وجهها على الفيديو، وتابعت حديثها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيل ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله".وتداولت صفحة محبي المغنية السورية أنجي خوري صورة جديدة لها عبر الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت في السرير.وعُلق على الصورة :"الحرية هي ان تكوني حرة في إختيار قيودك، التي قد تكون أقسى من قيود الأخرين".هذه العبارة دفعت العديد من متابعي خوري للإعتقاد بأنها قررت أن تفرض على نفسها قيود جديدة وتبتعد عن الناس لفترة معينة، وأن تلزم منزلها، مبتعدة عن مواقع التواصل الإجتماعي. لم تدلي خوري بأي تعليق حول هذا الموضوع.