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بعد غسله وتكفينه.. حقيقة عودة متوفى بـ«كورونا» للحياة

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بعد غسله وتكفينه.. حقيقة عودة متوفى بـ«كورونا» للحياة

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اسعاف
 
الأحد، 29-11-2020 06:43 م المصريون

نشرت بعض المواقع الإخبارية، واقعة إعلان وفاة مريض بفيروس كورونا، بعد تأكيد أحد الأطباء من ذلك، وقالت إنه تم غسلة وتكفينة، لكنه عاد للحياة مرة أخرى في مستشفى خاص بمدينة شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية.
من جانبه نفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، فيصل محمود جاد، صحة هذه الأخبار، وقال إن المريض كان يعاني من التهاب رئوي حاد وحالته متأخرة، فتم نقله من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف مركز شبين الكوم، بموافقة منه شخصيا.
ولم يتم إعلان وفاةه ولم يغسل ولم يكفن، ولم يبدأ إجراءات نقل جثمانه، ولم تستدع المستشفى سيارة الإسعاف لتُقله إلى مسقط رأسه للصلاة عليه ودفنه، حسب روسيا اليوم.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواقع الإخبارية أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار.
 

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