قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، إن التنسيق والتواصل بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية بخصوص أزمة ثلاثي الزمالك قد تم بنجاح.

وأشار الشاذلي، خلال بيان صحفي رسمي، إلى أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرياضة أن ذلك يأتي فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازاً على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت في وقت سابق من اليوم حبس ثلاثي الزمالك، لمدة شهر وتوقيع غرامة عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.

وأصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي هذا العفو انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.